200625-1-Dachstuhlbrand in Nübbel

25. Juni 2020, 12:13 Uhr

Nübbel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 25.06.2020 gegen 10.55 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand in der Straße Achterlang in Nübbel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ). Der Dachstuhl des Einfamilienhauses brannte in voller Ausdehnung, es entstand eine erhebliche Rauchentwicklung. Derzeit laufen die Löscharbeiten an dem Haus noch, verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt, es entstand jedoch durch das Feuer ein Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



