200615-3-VU BAB 7, Update

15. Juni 2020, 16:03 Uhr

BAB 7/Neumünster (ots) - BAB 7/Neumünster/Die Rettungskräfte konnten den 56 Jahre alten Fahrer aus dem Führerhaus des Sattelzuges befreien. Er erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Kiel geflogen. Derzeit kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Verkehr wird über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Für die Bergung des Sattelzuges wird die Sperrung der beiden Fahrstreifen (rechte und mittlere) noch ca. 45 Minuten andauern.



