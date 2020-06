200614-2-pdnms: Rieseby/Kreis RD-ECK: Motorradfahrer schwer verletzt

Avatar_shz von shz.de

14. Juni 2020, 19:33 Uhr

Rieseby (ots) - Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Dithmarschen wurde heute (14.06.2020, 11:35 Uhr) bei einem Unfall in Rieseby schwer verletzt.



Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der Mann mit seiner Kawasaki die L 27 aus Rieseby kommend Richtung Sieseby, als er ohne Fremdbeteiligung in einer leichten Rechtskurve geradeaus fuhr und einen Baum berührte.



Der Kradfahrer wurde in ein Schleswiger Krankenhaus verbracht. Zur Art der Verletzungen können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.



Die L 27 war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt. Neben einem Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber "Christoph 42" waren zwei Streifenwagen aus Rieseby und Eckernförde vor Ort.



