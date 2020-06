200603-4-Zeugen nach Diebstahl eines Zirkuswagens in Negenharrie gesucht

Avatar_shz von shz.de

Negernharrie ( Kreis RD-Eck ) (ots) - Von einer Wiese in der Stra�e Ovendorf in Negernharrie wurde zwischen dem 28.05.2020, 21.30 Uhr und dem 29.05.2020, 19.00 Uhr ein Zirkuswagen gestohlen. Dieser Zirkuswagen war vollständig ausgebaut mit Dusche/WC, Küche und Wohnbereich. Der Zirkuswagen hatte eine Länge von gut 9 Metern und einer Breite von 2,60 Meter. Von au�en war der Wagen mit Holz verkleidet. Der Wert des Zirkuswagens dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Der oder die Täter müssen mit einem Fahrzeug von der L 67 auf die Wiese gefahren sein. Dort haben sie dann entweder den nicht zugelassenen Zirkuswagen angehängt oder diesen verladen. Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten. Wer hat einen so gro�en Zirkuswagen im Nahbereich von Negernharrie au�erhalb der beschriebenen Wiese gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100 oder über die 110. Ein Lichtbild vom Zirkuswagen könnte über die Pressestelle Neumünster angefordert werden.



