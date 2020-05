200531-2-Feuer im MFH

Avatar_shz von shz.de

31. Mai 2020, 22:03 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster/Am 30.05.20 um 16.30 Uhr wurde ein Feuer in einem MFH in der Christianstraße in Neumünster gemeldet. Dem Anschein nach, erfolgte der Brandausbruch in einer Wohnung im 1. OG. Die Person, die sich noch in der Wohnung aufgehalten hatte, konnte sich aus eigener Kraft retten. Sie kam mit Verbrennungen und Rauchgasvergiftungen in das FEK. Des Weiteren wurden 8 weitere Personen durch das Feuer leichtverletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Das MFH ist mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Bezüglich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Während der Löscharbeiten wurden umliegende Straßen gesperrt. Es waren neben der Berufsfeuerwehr auch drei Freiwillige Feuerwehren eingesetzt.



Michael Heinrich



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4610661 OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell