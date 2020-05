200526-2-Körperverletzung mit Messer in Neumünster

Avatar_shz von shz.de

26. Mai 2020, 14:12 Uhr

Neumünster (ots) - Am 25.05.2020 gegen 18.15 Uhr kam es zu einem Streit zwischen zwei Familien in Neumünster. Dieser Streit fand in dem hinteren Bereich der Tuchmacherbrücke, hauptsächlich im dortigen Parkbereich, in Richtung Mühlenhof, statt. Die Beteiligten hatten sich zu der Zeit eigentlich dort getroffen, um einen zuvor zwischen den Söhnen der Familien stattfindenden Streit zu schlichten. Im Verlauf dieses Schlichtungsgespräches gerieten die beiden Familien jedoch wieder in Streit. Einer der Beteiligten zog daraufhin ein Messer und verletzte einen anderen Mann am Bauch. Der verletzte Mann musste mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster verbracht werden, wie schwer die Verletzungen waren, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei Neumünster sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese sollten sich bitte unter der Rufnummer 04321-9450 oder der 110 melden.



