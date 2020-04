200426-1-Zeugen nach Verkehrsunfall in Bordesholm gesucht

Avatar_shz von shz.de

26. April 2020, 09:23 Uhr

Bordesholm ( RD ) (ots) - Am 25.04.2020 zwischen 09.45 Uhr - 10.15 Uhr wurde ein PKW Fiat Punto auf dem Parkplatz der Mühlenstraße in Bordesholm durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Vermutlich beim Ein - oder Ausparken fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Fiat Punto und beschädigte diesen an der rechten Beifahrerseite. Anschließend flüchtete der unbekannte Verursacher und hinterließ keine Nachricht. Die Polizei in Bordeholm sucht jetzt den Verursacher oder auch Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bordesholm unter den Rufnummer 04322-96100 oder an die 110.



