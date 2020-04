200424-5-Zeugen nach Anhängerdiebstahl in Schülldorf gesucht

Avatar_shz von shz.de

24. April 2020, 13:23 Uhr

Schülldorf / Rendsburg (ots) - Zwischen dem 09.04.2020 und dem 14.04.2020 wurde von einer Baustelle in der Straße Schwarzer Weg in Schülldorf ein KFZ-Anhänger gestohlen. Besonders an diesem Anhänger war, dass auf dem Anhänger ein 800 Liter Diesel Tank befestigt war. Der Anhänger samt Tank wurden am 20.04.2020 um 22.30 Uhr in Rendsburg, in der Marie-Curie-Straße, wieder aufgefunden. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die entweder den Diebstahl zwischen dem 09.04.-14.04.2020 in Schülldorf beobachtet haben oder verdächtige Beobachtungen machen konnten oder nach Zeugen vom Abstellort in der Marie-Curie-Straße in Rendsburg am 20.04.2020. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an die 110.



