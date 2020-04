200423-1-Eine leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall L 121

Avatar_shz von shz.de

23. April 2020, 07:53 Uhr

Aukrug ( RD ) (ots) - Die 31 jährige Fahrerin eines Opel Kleinwagens befuhr am 22.04.2020 gegen 17.45 Uhr die B 430 und wollte dann nach links auf die L 121 einbiegen. Hierbei übersah die Fahrerin beim Einfahren den von links kommenden 33 jährigen Fahrer eines VW-Transporters. Es kam zum Frontalzusammenstoß, hierbei wurde die 31 jährige Opel Fahrerin leicht verletzt und wurde im Anschluss ins FEK nach Neumünster gebracht, der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro, während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.



