200411-3-Ein Verletzter nach Verkehrsunfall Altonaer Straße, Neumünster

11. April 2020, 14:23 Uhr

Neumünster (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07.05 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Gadelander Straße / Altonaer Straße / Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 69 jährige Fahrer eines PKW wollte aus der Gadelander Straße kommend geradeaus über die Altonaer Straße in die Mühlenstraße fahren. Die Lichtzeichenanlage an dieser Kreuzung war zu dieser Zeit noch außer Betrieb. Der 56 jährige Fahrer eines PKW befuhr die vorfahrtsberechtige Altonaer Straße Richtung stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 69 jährige Fahrer, der den anderen PKW auf der Altonaer Straße nicht gesehen hatte, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 56 jährige Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.



