200329-1-Starke Rauchentwicklung an einer Biogasanlage in Emkendorf

29. März 2020, 08:33 Uhr

Emkendorf ( RD ) (ots) - Ein Mitarbeiter der Biogasanlage in der Bokeler Straße bekam heute, am 29.03.2020 gegen 03.50 Uhr eine Alarmmeldung auf sein Handy. Als dieser Mitarbeiter dann die verschlossene Tür vom Technikcontainer der Anlage aufschloss, stellte er erheblichen Rauch fest, im Generatorenraum brannte der Generator, die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Zur Brandursache und Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt, hier laufen die Ermittlungen.



