15. März 2020, 13:03 Uhr

Rendsburg (ots) - 200315-1-pdnms. Feuer in Bürocontainern. Am 13.03.2020 gegen 21:50 Uhr kam es in der St.-Peter-Ording Str. in Rendsburg zu einem Containerbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache brannten zwei Bürocontainer auf dem Recycling Hof der AWR Rendsburg-West komplett aus. Als das Feuer entdeckt wurde, brannten die Container bereits in voller Ausdehnung. Die FFW Rendsburg konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen stehen an. Aufgrund des Feuers kam es im Stadtgebiet zu Geruchsbelästigungen. Gesundheitsgefahren für Anwohner bestanden zu keiner Zeit.



