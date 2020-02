200207-1-Zeugen gesucht (Steinwurf)

Avatar_shz von shz.de

07. Februar 2020, 12:03 Uhr

BAB 7/Neumünster (ots) - BAB 7/Neumünster/Ein erneuter Steinwurf beschäftigt die

Polizei. Und wieder war der Tatort eine Brücke über die Autobahn 7 in Richtung

Süden. Am 06.02.20 um 21.00 Uhr passierte ein LKW die Autobahnbrücke, auf der

die B 430/Weststraße verläuft, als der plötzlich einen Knall wahrnahm.

Anschließend stellte der 52 Jahre alte Fahrer fest, dass die rechte

Seitenscheibe seines LKW zerborsten war. Er blieb unverletzt. Die Polizei bittet

um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 04321/9450. Wer hat zur relevanten

Zeit verdächtige Personen auf dieser Brücke beobachtet?



