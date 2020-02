200204-6-LKW Unfälle BAB 7 (Fortschreibung)

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 12:02 Uhr

BAB 7/Neumünster (ots) - Neumünster/Der Unfallort liegt in zweispurigen Bereich

der BAB 7. Zurzeit (11.25 Uhr) werden die Verkehrsteilnehmer, die sich im Stau

befinden, einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Vollsperrung ab der

Anschlussstelle Warder bleibt weiterhin bestehen, da die Autobahn noch von dem

Dieseltreibstoff gereinigt werden muss. Die Sperrung der Autobahn dauert nach

vorsichtigen Schätzungen noch ca. eine Stunde.



Michael Heinrich



