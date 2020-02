200204-4-Körperverletzung Am Obereiderhafen

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 12:02 Uhr

Rendsburg (ots) - Rendsburg/Bereits am 29.01.20 um 07.20 Uhr kam es Am

Obereiderhafen in Rendsburg zu einem Zwischenfall zwischen zwei Radfahrern. Ein

12jähriger Rendsburger befuhr mit seinem Fahrrad das Gelände Am Obereiderhafen.

Von hinten näherte sich ein weiterer Radfahrer, der den Jungen an seine Jacke

griff. Dadurch stürzte er und verletzte sich. Der Täter entfernte sich, ohne um

sich um das Opfer zu kümmern, in Richtung Ahlmannkai. Er wird wie folgt

beschrieben: 30 Jahre alt, kurz rasierte Haare, braune Lederjacke und -schuhe,

schwarze Hose. Er fuhr mit einem schwarzen Elektrofahrrad der Marke Bulls.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.: 04331/208450.



