200204-3-LKW Unfälle BAB 7

04. Februar 2020, 11:03 Uhr

BAB 7/Neumünster (ots) - Neumünster/BAB 7/Bereits heute Morgen um 06.28 Uhr fuhr

der Fahrer eines LKW, zwischen den Anschlussstellen Warder und Autobahnkreuz

Rensburg, in Fahrtrichtung Norden, in die Mittelschutzplanke und schleuderte

dadurch größere Mengen an Erdreich auf die drei Fahrstreifen. Die Aufräum- und

Bergungsarbeiten dauerten drei Stunden. Die Fahrbahn war währenddessen

halbseitig gesperrt. In dem sich durch den Unfall gebildeten Stau fuhr dann, um

09.02 Uhr, ein LKW auf einen auf. Durch diese Kollision wurde ein Anhänger so

beschädigt und verschoben, dass derzeit (10.05 Uhr) alle drei Fahrspuren in

Richtung Norden gesperrt sind. Hinzu kommt, dass bei einem LKW der Dieseltank

durch den Zusammenprall leckschlug. Dies hat umfangreiche Aufräumungs- und

Reinigungsarbeiten zur Folge. So dass mit einer zeitnahen Freigabe der Autobahn

nicht zu rechnen ist.



