200204-05-Zeugen gesucht (Steinwurf)

04. Februar 2020, 12:02 Uhr

BAB 7/Neumünster (ots) - BAB 7/Neumünster/Am Montagmorgen (03.02.20), um 08.20

Uhr, befuhr ein schwarzer Ford Fiesta mit zwei Insassen die Autobahn 7 in

Richtung Süden. Kurz vor der Autobahnbrücke, auf der die K 37/Ehndorfer Straße

verläuft, vor der Anschlussstelle Neumünster Süd, sah die Fahrerin ein

faustgroßes Objekt auf sich zu fliegen. Im nächsten Augenblick vernahm sie einen

lauten Knall und einen Einschlag in der Windschutzscheibe. Auch auf dem Dach

wurden Beschädigungen festgestellt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

unter der Tel.: 04321/9450. Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Personen auf

der Brücke beobachtet?



Michael Heinrich



Polizeidirektion Neumünster

Telefon: 04321-945 2222



