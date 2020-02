200203-3-Rauchentwicklung an Bord eines Schiffes im NOK

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 16:02 Uhr

Nord-Ostsee-Kanal (NOK) (ots) - Kiel/Am 02.02. um 15.00 Uhr wurde von dem MS

"Ceres" ein Ausfall der Maschinen sowie starke Rauchentwicklung gemeldet. Das

Schiff war im NOK von Hamburg nach Kiel, in Höhe Breiholz, unterwegs. Der

Besatzung gelang es, das Schiff zu stoppen und ein Notankermanöver

durchzuführen. Ursache für den Maschinenausfall war ein heiß gelaufener

Wellengenerator. Mit Bordmittel gelang eine vorläufige Reparatur, so dass eine

Weiterfahrt bis zum Scheerhafen in Kiel möglich war. Es kam zu keinen

Personenschäden und Betriebsstoffe traten nicht aus. Die Wasserschutzpolizei

geht von einem technischen Defekt aus.



