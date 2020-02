200203-1-Einbruch ins Tierheim, Neumünster

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 15:12 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster/In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen

bisher Unbekannte in das Tierheim in Neumünster ein und entwendeten einen

Geldbetrag in bisher nicht bekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich bei der

Polizei unter Tel.: 04321/9451111 zu melden.



