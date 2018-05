20 unerlaubte Einreisen, Verhaftungen und Urkundenfälschungen- Arbeitsreiches Wochenende für die Flensburger Bundespolizei

von shz.de

14. Mai 2018, 13:03 Uhr

Flensburg/BAB (ots) - Am vergangenen Wochenende haben

Bundespolizisten bei Kontrollen am Flensburger Bahnhof und auf der

Autobahn wieder unerlaubt eingereiste Personen sowie verfälschte

Dokumente und gesuchte Männer festgestellt.



Am Flensburger Bahnhof wurden in den Zügen aus Dänemark und den

grenzüberschreitenden Fernreisebussen insgesamt 20 Männer, Frauen und

Kinder ohne Ausweispapiere angetroffen. Um die Einreisevorausetzungen

zu überprüfen, mussten diese Ausländer mit zur Dienststelle kommen.

Es handelte sich nach erkennungsdienstlicher Behandlung um 20

Personen aus Afghanistan, dem Iran, Irak und Somalia im Alter von

einem bis 41 Jahren.



Nach Anzeigenerstattung wegen unerlaubter Einreise wurden sie an

die zuständige Auländerbehörde weitergeleitet.



Auf der Autobahn wurde bei der Kontrolle eines schwedischen

Nissans ein gefälschter Führerschein sichergestellt. Der 44-jährige

Iraker muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein 28-Jähriger Fahrer wies sich

mit rumänischen Dokumenten aus. Es wurden durch die Bundespolizisten

Verfälschungen am Führerschein und der Identitätskarte festgestellt.

Auch diese Dokumente wurden sichergestellt.



Im Einreisezug wurde eine gesuchte rumänische Frau verhaftet. Die

Staatsanwaltschaft suchte sie wegen Bandendiebstahl. Sie wurde in die

JVA eingeliefert.



Ähnlich ging es einem 25-jährigen Marokkaner. Auch er wurde ins

Gefängnis eingeliefert, weil er wegen schweren Raubes und Diebstahls

gesucht wurde.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell