191223-3-Beschädigter Radweg, Eck

23. Dezember 2019, 11:53 Uhr

Ascheffel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Ascheffel/Kreis

Rendsburg-Eckernförde/Am Freitag wurde die Beschädigung des Radweges der

Landestraße 3 in Höhe der Gemeinde Ascheffel festgestellt. Dabei wurde die neu

aufgebrachte wassergebundene Schicht auf einer Länge von ca. 400m durch ein

landwirtschaftliches Fahrzeug beschädigt. Der dadurch entstandene Schaden

beläuft sich auf ca. 8.000, --EUR. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.:

04351/908-110.



