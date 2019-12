191223-2-Einbruch in EFH, RD

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 11:53 Uhr

Büdelsdorf (ots) - Büdelsdorf/Bereits am Freitag kam es in der Zeit zwischen

08.30 Uhr und 12.00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein EFH in der

Elly-Heuss-Knapp-Straße in Büdelsdorf. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf

und drangen in das Gebäude ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und

entwendeten Schmuck. Das EFH steht in einem Wohngebiet am Ortsrand von

Büdelsdorf ohne Durchgangsverkehr. Um die dortigen Häuser führt ein Fußwanderweg

herum. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 04331/208-450

zu melden.



Michael Heinrich



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4476768

OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell