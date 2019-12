191223-1-Feuer auf Balkon

Avatar_shz von shz.de

23. Dezember 2019, 11:53 Uhr

Altenholz (ots) - Altenholz/Am 22.12.19, um 12.46 Uhr kam es auf dem Balkon

eines EFH in der Straße Grevenkamp zu einem Feuer. Der Brand konnte durch die

eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass das Gebäude auch

weiterhin bewohnbar bleibt. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem

Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Ebenso die Brandursache, die nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen

Ermittlungen ist.



