191220-1-Brennender PKW, NMS

20. Dezember 2019, 15:23 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster/Heute morgen um 05.00 Uhr wurde ein brennender PKW

in der Gerichtstraße in Neumünster gemeldet. Hier geriet aus noch ungeklärten

Umständen ein Mitsubishi in Brand. Ausgelöst durch das Feuer, setzte sich der

PKW in Bewegung und rollte gegen einen Anhänger. Dieser wurde durch den sich

bewegenden PKW ebenfalls in Brand gesetzt. Zur Schadenshöhe können derzeit noch

keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist Gegenstand der

kriminaltechnischen Ermittlungen. Personen, die etwas wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 04321/945-1111 zu melden.



