191124-1-18-Jähriger greift Polizisten an

Avatar_shz von shz.de

24. November 2019, 10:43 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster. Am Samstagabend (23.11.19), gegen 22:40 Uhr,

wurde die Neumünsteraner Polizei zu einem Spielplatz im Stadtteil Faldera

gerufen, weil sich dort Jugendliche schlagen sollten. Während die Beamten den

Sachverhalt klärten zeigte sich ein 18-Jähriger Neumünsteraner sehr aggressiv

gegenüber der Polizei und griff einen Polizeibeamten an, indem er diesen an den

Hals griff. Daraufhin wurden dem 18-Jährigen Handfesseln angelegt und er sollte

zum Polizeirevier gebracht werden. Als zwei Polizisten ihm den Sicherheitsgurt

im Streifenwagen anlegen wollten, trat der 18-Jährige einem der Polizisten ins

Gesicht, wodurch der Polizist verletzt wurde. Auf dem Weg zum Polizeirevier

beruhigte sich der 18-Jährige nicht. Er beschädigte eine Scheibe im

Streifenwagen, beleidigte und bedrohte die Polizisten. Auf dem Polizeirevier

wurde eine Blutprobe entnommen, da der 18-Jährige erheblich alkoholisiert war

(2,24 Promille Atemalkohol). Aufgrund seines gezeigten Verhaltens musste er die

Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Bei

der vorangegangenen Auseinandersetzung auf dem Spielplatz handelte es sich

lediglich um einen Streit zwischen Freunden, die zusammen Alkohol konsumierten.



Finja Böttke



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/47769/4448630

OTS: Polizeidirektion Neumünster



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell