191020-2-pdnms Hanerau-Hademarschen, qualmende Nordbahn

20. Oktober 2019, 13:53 Uhr

Hanerau-Hademarschen (ots) - Hanerau-Hademarschen/Beim Einlaufen

der Nordbahn in den Bahnhof von Hanerau-Hademarschen am Freitagabend

um 19.55 Uhr, qualmte der Triebwagen im Bereich der Bremsen. Alle

Fahrgäste konnten den Zug verlassen. Es gab weder Personen- noch

Sachschaden. Ein Notfallmanager der Bahn erschien vor Ort. Die

Bahnstrecke konnte nach kurzer Zeit wieder frei gegeben werden. Die

Ursache der Qualmentwicklung blieb zunächst unklar.



