190920-1-pdnms Fahrradcodierungen bei der Polizei

Avatar_shz von shz.de

20. September 2019, 11:53 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster. Der Fahrrad-Codierer ist wieder zu

Gast bei der Polizei. Die nächste Codierungen finden statt am Montag,

den 23.09.2019, bei der Polizeistation Nord, Dienstort Tungendorf (

Hürsland) in der Zeit von 11.00 - 13.00 Uhr. Kosten pro Fahrrad : 15

Euro. Die Codierungen erfolgen im Rahmen der bundeseinheitlichen

Codieraktion. Dazu werden individuelle Buchstaben- und

Zahlenkombinationen auf den Rahmen graviert, wodurch das Fahrrad dem

Eigentümer bundesweit zugeordnet werden kann.



