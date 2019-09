190919-1-Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall mit Kind in Neumünster

Avatar_shz von shz.de

19. September 2019, 11:03 Uhr

Neumünster (ots) - Ein elfjähriger Junge war am 18.09.2019 gegen

07.45 Uhr auf seinem Fahrrad im Bereich Haart unterwegs, aus Richtung

Innenstadt kommend in Richtung Sachsenring. Der Junge befuhr den

Radweg und wollte den Kreuzungsbereich Haart / Sachsenring geradeaus

überqueren.



Ein ca. 40 Jahre alter Mann in einem schwarzen BMW befuhr

ebenfalls die Straße Haart aus Richtung Innenstadt kommend und wollte

an der Kreuzung Haart / Sachsenring nach rechts in den Sachsenring

einbiegen.



Hierbei übersah der BMW Fahrer den 11 jährigen Jungen auf seinem

Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge kam zu Fall und zog

sich hierbei Hautabschürfungen zu. Der BMW Fahrer hatte dann nur kurz

aus dem Fenster geschaut, fuhr dann aber ohne etwas zu sagen einfach

weiter.



Der BMW Fahrer kann wie folgt beschrieben werden : unter 40 Jahre

alt, europäischer Typ, blondes mittellanges Haar.



Die Polizei Neumünster sucht jetzt Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben.



Sachdienliche Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder über

den Polizeiruf 110.



Mit freundlichen Grüßen



Sönke Petersen









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell