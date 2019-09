190918-1-Raser auf der BAB A1 gestoppt

Avatar_shz von shz.de

18. September 2019, 09:13 Uhr

Neumünster (ots) - Am 17.09.2019 gegen 13.55 Uhr konnten Kräfte

des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster auf der BAB A1 Höhe

Großhansdorf, Fahrtrichtung Puttgarden, einen schwarzen BMW Alpina

aus Düsseldorf feststellen. Dieser konnte zunächst mit einer

Geschwindigkeit von 155 km/h in einer 120er Zone gemessen werden,

daraufhin beschleunigte der männliche Fahrer des Fahrzeuges

augenblicklich und machte es den Beamten schwer, ihm zu folgen. Als

die Beamten eine Geschwindigkeit von 210 km/h in einer 80er Zone

erreichten, entschlossen sie sich Sonder- und Wegerechte in Anspruch

zu nehmen um die Fahrt des Betroffenen, welcher sich weiterhin

deutlich von den Beamten entfernte, schnellstmöglich zu unterbinden.

Der vierzigjährigen Fahrer des Fahrzeuges konnte schließlich

eingeholt und gestoppt werden, ihm droht jetzt ein dreimonatiges

Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von

600EUR.



