190916-1-in Schlangenlinien über die volle A7 - Zeugen gesucht

16. September 2019, 16:02 Uhr

Neumünster (ots) - Am 16.09.2019 gegen 13.10 Uhr befuhr ein grauer

5er BMW in Schlangenlinien die BAB A7 Höhe Henstedt-Ulzburg in

Fahrtrichtung Norden.



Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten diesen Vorfall an den

Polizeinotruf 110. Der graue 5er BMW fuhr unbeirrt weiter in

Schlangenlinien mit ca. 120 km/h auf der A7 bis zur Abfahrt

Neumünster-Mitte, wo ein Streifenwagen der Autobahnpolizei ihn

schließlich stoppen konnte.



Am Steuer saß ein 26 jähriger Mann. Ein Drogenschnelltest verlief

positiv auf den Wirkstoff THC.



Den 26 jährigen Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen

Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der Führerschein wurde

beschlagnahmt.



Es werden jetzt Zeugen gesucht, die zum gleichen Zeitpunkt auf der

A 7 unterwegs waren und Zeugen des Vorfalls wurden. Es sollen

ebenfalls einige Verkehrsteilnehmer durch den 26 jährigen BMW Fahrer

gefährdet worden sein, diese möchten sich auch bitte bei der Polizei

unter den bekannten Telefonnummer ( 110 ) melden.



