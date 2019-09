190913-4-neue Betrugsmasche

Avatar_shz von shz.de

13. September 2019, 12:03 Uhr

Neumünster (ots) - Eine neue Betrugsmasche taucht neben dem

"Enkeltrick" und dem "Falschen Polizeibeamten" inzwischen bei der

Kriminalpolizei auf. In dieser Art des Trickbetruges geben sich die

Täter bei einem Anruf als Polizeibeamte aus und drohen mit einer

Haftstrafe. Für nähere Informationen solle ein Richter unter einer

genannten Telefonnummer angerufen werden. Es wird vermutet, dass bei

einem weiteren Anruf eine Geldstrafe alternativ abgesprochen werden

kann, die zur Umgehung der Freiheitsstrafe gezahlt werden soll. Neben

dem telefonischen Trickbetrug wird die Ankündigung einer Haftstrafe

bzw. Forderung einer alternativen Geldstrafe auch per E-Mail

versandt.



Die betroffenen Bürger werden von der Kriminalpolizei darum

gebeten, das Gespräch mit dem Hinweis auf eine Anzeigenerstattung bei

der Polizei zu beenden und sich bei dem Polizeiruf unter der 110 oder

auch an der nächsten Polizeidienststelle zu melden.



