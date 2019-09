190913-2-Verletzter Mofafahrer nach Verkehrsunfall am 29.08.2019

Avatar_shz von shz.de

13. September 2019, 08:53 Uhr

Neumünster (ots) - Am 29.08.2019, gegen 07.15 Uhr, kam es an der

Hamburger Chaussee, Molfsee, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

PKW und einer Mofa. Der Mofafahrer befuhr den linken Radweg in

Richtung Kiel. In Höhe des Penny-Marktes Molfsee wollte ein PKW aus

Richtung Kiel nach rechts auf den dortigen Parkplatz einbiegen.

Hierbei übersah er den entgegenkommenden Mofafahrer. Durch eine

Vollbremsung konnte der Mofafahrer einen Zusammenstoß verhindern. Er

verlor jedoch die Kontrolle und stürzte. Aus dem PKW sollen sofort

zwei Insassen ausgestiegen sein und angeboten haben, die Polizei und

einen RTW zu rufen. Da der Mofafahrer zunächst davon ausging, dass

nichts weiter passiert war, lehnte er jedoch jegliche Hilfe ab und

setzte seine Fahrt fort. Erst später stellte sich heraus, dass sein

Handgelenk gebrochen war. Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen

und insbesondere die Insassen des beteiligten PKW gebeten, sich bei

der Polizeistation Molfsee, 04347/3350, zu melden.



Mit freundlichen Grüßen



Sönke Petersen









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



