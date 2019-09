190908-2-pdnms Gute Nase von Polizisten führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Avatar_shz von shz.de

08. September 2019, 13:13 Uhr

Rendsburg (ots) - Rendsburg. Am Abend des 06.09.19 hatten Beamte

des Polizeireviers Rendsburg einen guten Riecher. Während eines

anderen Einsatzes nahmen sie in einem Mehrfamilienhaus starken

Marihuanageruch war. Diesen konnten sie der Wohnung eines 34-jährigen

Rendsburgers zuordnen. Die Beamten klingelten und durchsuchten nach

einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel die Wohnung des Mannes.

Die Polizisten konnten schließlich Betäubungsmittel und Utensilien

für den Konsum von Betäubungsmitteln auffinden. Den Rendsburger

erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von

Betäubungsmitteln.



