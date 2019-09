190904-3-pdnms Raser auf der Autobahn

Avatar_shz von shz.de

04. September 2019, 14:23 Uhr

BAB 7, Bordesholm (ots) - BAB 7/Bordesholm/Gestern Abend um 19.46

Uhr wurde von der Videostreife der Polizei ein dänischer

Verkehrsteilnehmer im Bereich des Bordesholmer Dreiecks mit einer

Geschwindigkeit von mehr als 200 km/h gemessen, erlaubt sind hier 120

km/h. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Däne nicht

im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm bereits 2018 wegen

ähnlicher Delikte abgenommen. Er musste eine Sicherheitsleistung in

Höhe von 2.000EUR bezahlen. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Nach Angaben des Dänen wollte er nur kurz in das DOC zum Shoppen

fahren. Da es aber bereits kurz vor Geschäftsschluss war, musste er

sich beeilen. Ein teurer Einkauf.



