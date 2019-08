190824-1-pdnms Festnahme auf frischer Tat

von shz.de

25. August 2019, 14:23 Uhr

Molfsee/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Molfsee/Kreis

Rendsburg-Eckernförde/Eine Anruferin meldete am Samstag um 02.36 Uhr

eine verdächtige Person auf ihrem Grundstück in der Dorfstraße. Bei

dem Eintreffen der Polizei war der 52jährige Mann aus Preetz immer

noch auf dem Grundstück der Anruferin. Bei den Ermittlungen vor Ort

stellten die Einsatzkräfte eine eingeschlagene Scheibe einer Scheune

fest. Die folgenden Überprüfungen führten zu dem Auto des Mannes. In

dem Fahrzeug wurden Gegenstände gefunden, die zweifelsfrei aus dem

Besitz der Anruferin stammt. Der Preetzer wurde vorläufig

festgenommen.



