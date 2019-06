190630-3-pdnms Verkehrsunfall auf der B 203

von shz.de

30. Juni 2019, 14:13 Uhr

Groß Wittensee/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Groß

Wittensee/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 30.06.19, um 10.42 Uhr

ereignete sich auf der B 203 in Höhe der Einmündung Groß Wittensee

ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 35 Jahre alte Frau wollte mit ihrem

Volvo aus Groß Wittensee kommend nach links auf die B 203 in Richtung

Rendsburg einbiegen. Dabei übersah sie den mit drei Personen

besetzten Oldtimer, einen Audi 60 Baujahr 1972, der auf der B 203 in

Richtung Eckernförde fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision

der beiden Fahrzeuge. Der Oldtimer verfügte lediglich vorn über

Sicherheitsgurte, so dass der 37jährige Fahrer unverletzt blieb,

während das Kleinkind und die im Fond sitzende 36 Jahre alte Ehefrau

schwerverletzt in die Imlandklinik Eckernförde eingeliefert wurden.

Die Unfallverursacherin kam mit schweren Verletzungen in die

Imlandklinik Rendsburg. Die Bundesstraße wurde für die Dauer von

einer Stunde vollgesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand

Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 19.000,-- EUR.



