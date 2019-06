190630-1-pdnms Drängler

von shz.de

Kaltenkirchen (ots) - BAB 7/Kaltenkirchen/Am 28.06.19 fiel einer

Videostreife der Polizei auf der A 7 in Höhe Kaltenkirchen ein blauer

Audi A 4 auf. Der Fahrer unterschritt mehrfach den vorgeschriebenen

Sicherheitsabstand. Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von knapp

170 km/h betrug der Abstand zum Vordermann zum Teil unter 10 m.

Notwendig wäre der halbe Tachowert im Metern, also ca. 80 Meter. Bei

der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25jährige

Fahrzeugführer nicht nur die anderen Verkehrsteilnehmer und sich

selber gefährdete, sondern auch seine drei Kinder im Alter von drei

bis 10 Jahren, die auf der Rückbank saßen sowie seine Frau auf dem

Beifahrersitz. Doch es kam noch dicker. Denn die Einsatzkräfte des

Autobahnreviers Neumünster stellten weiter fest, dass der junge Mann

keinen Führerschein besaß und die Kennzeichen nicht zu diesem

Fahrzeug gehörten. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss

sich nun strafrechtlich für sein Fehlverhalten verantworten.



