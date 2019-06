190616-4-pdnms Hanfplantage

von shz.de

16. Juni 2019, 13:13 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster/Am Samstag, 15.06.19 um 13.30 Uhr

war eine Streife der Polizei in der Innenstadt von Neumünster

eingesetzt. Nach Beendigung dieser Maßnahmen, nahmen die

Einsatzkräfte starken Cannabis-Geruch war. Sie folgten dieser

Geruchsspur. Nachdem sie die Örtlichkeit, aus der der Geruch stammen

musste, lokalisiert hatten, wurde ihnen von einem 30 Jahre alten

Neumünsteraner die Wohnungstür geöffnet. In der Wohnung sahen sie nun

die Hanfplantage. Die Pflanzen wurden sichergestellt und gegen den

Wohnungsinhaber wurde eine Strafzeige gefertigt.



