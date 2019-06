190608-1- Ölsardinen auf der Autobahn verursachen Vollsperrung

von shz.de

08. Juni 2019, 16:53 Uhr

Schülldorf (ots) - Am Abend des 07.06.19 stellten Polizeibeamte

des Autobahnreviers Neumünster eine verschmutzte Fahrbahn auf der BAB

7 fest. Am Autobahnkreuz Rendsburg hatte ein unbekanntes Fahrzeug

eingelegten Fisch verloren. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden war

über eine Länge von etwa 30 Metern verschmutzt. Da der Fisch in Öl

eingelegt war, dauerte die Reinigung der rutschigen Fahrbahn einige

Stunden. Insgesamt war die Autobahn über neun Stunden zeitweise voll

gesperrt und konnte gegen 03:30 Uhr wieder freigegeben werden.



Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei

der Polizei Neumünster unter 04321-9450.



Finja Böttke









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell