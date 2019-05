190529.1: Einladung von Medienvertretern zu Verkehrskontrolle im Kreis Plön

von shz.de

29. Mai 2019, 14:53 Uhr

Plön (ots) - Am Dienstag, den 04.06.2019, führt das Polizeirevier

Plön mit Unterstützung von Auszubildenden der PD AFB aus Eutin

Verkehrskontrollen an verschiedenen Kontrollstellen im Kreis Plön

durch. Im Rahmen der sogenannten TISPOL-Kontrollwochen werden hierbei

insbesondere Kontrollschwerpunkte in der Erkennung und Aufdeckung des

Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Alkohol,

Drogen, Medikamente), aber auch der Feststellung und Ahndung der

"Handy-Nutzung" bei Fahrzeugführer gesetzt.



Interessierte Medienvertreter haben die Möglichkeit, an einer

Kontrolle teilzunehmen. Anmeldungen werden bis Montag, 15:00 Uhr,

unter der 0431-1602010, entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell