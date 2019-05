190519-3-pdnms Festnahmen in Rendsburg

von shz.de

Rendsburg (ots) - Rendsburg/Am 17.05.19 um 23.37 Uhr teilte ein

Anrufer der Polizei mit, dass sich zwei Personen an einer Haustür

eines Gebäudes in der Nähe des Kreishafens zu schaffen machten. Die

beiden Täter, im Alter von 20 und 21 Jahren, bemerkten den Anrufer

und beabsichtigten das Weite zu suchen. Doch den bereits alarmierten

Einsatzkräften gelang es, die beiden jungen Männer noch in Tatortnähe

festzunehmen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchten

Einbruchs.



