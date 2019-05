190519-2-pdnms Feuer in Gokels

von shz.de

19. Mai 2019, 13:13 Uhr

Gokels/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Gokels/Kreis

Rendsburg-Eckernförde/Am 18.05.19 um 04.11 Uhr wurde der Feuerwehr

ein Feuer in der Lütjenwestedter Straße mitgeteilt. Beim Eintreffen

der Freiwilligen Feuerwehr brannte dort ein Haus bereits in voller

Ausdehnung. Während der Löscharbeiten, die bis um 11.00 Uhr

andauerten, stellte sich heraus, dass in dem betroffenen Gebäude

mehrere tausend Liter Heizöl gelagert wurden. Bei der Erkundung des

Gebäudes wurde eine leblose Person aufgefunden. Es handelte sich

dabei um den Wohnungsinhaber. Da die Brandursache zunächst nicht

geklärt werden konnte, wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Höhe

Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Bei den Löscharbeiten

waren ca. 120 Feuerwehrleute eingesetzt.



