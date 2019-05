190513-3-pdnms Erneutes Feuer

von shz.de

13. Mai 2019, 16:02 Uhr

Altenhof/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Altenhof/Kreis

Rendsburg-Eckernförde/Am 13.05.19 um 00.31 Uhr teilte ein Bewohner

aus dem angrenzenden Heilpädagogium eine starke Rauchentwicklung aus

der Ferienhaussiedlung der Polizei mit. Die Feuerwehr konnte das in

Brand stehen Ferienhaus nicht mehr retten. Es brannte vollständig

nieder. Bereits am Donnerstag, 09.05.19 brannte ein Holzschuppen auf

demselben Grundstück nieder. Die Polizei bittet um sachdienliche

Hinweise unter Tel. 04351/908110.



