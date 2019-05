190513-1pdnms Verkehrsunfall auf der BAB 215

von shz.de

13. Mai 2019, 16:02 Uhr

Bordesholm (ots) - Bordesholm/Bereits gestern ereignete sich um

13.51 Uhr zwischen der AS Blumenthal und dem Autobahnkreuz Kiel-West

ein Verkehrsunfall auf der BAB 215 in Fahrtrichtung Kiel. Eine

28jährige Autofahrerin erkannte das Stauende und beabsichtigte mit

ihrem VW Golf vom Hauptfahrstreifen nach links auf den

Überholfahrstreifen zu wechseln. Auf dieser Spur fuhr ein mit zwei

Personen besetzter Volvo, der sich von hinten näherte. Der 29 Jahre

alte Volvofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und so

kollidierte der Volvo mit dem VW Golf. Durch den Unfall wurde eine

Person im Fahrzeug eingeklemmt. Während die Fahrerin des VW Golf

leicht verletzt wurden, kamen die beiden Insassen des Volvos mit

schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Für keinen Verletzten bestand

jedoch Lebensgefahr. Für die Ladung des Rettungshubschraubers sowie

für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für 1 ½ Stunden

vollgesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf 20.000, --EUR. Um 15.40 Uhr waren beide Fahrspuren

wieder frei.



