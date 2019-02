190224-1- Anhänger brannte unterm Carportdach

von shz.de

24. Februar 2019, 12:03 Uhr

Eckernförde (ots) - Gegen 23:00 Uhr am 22.02.19 brannte ein mit

Pappe und Bauschutt beladener Anhänger im Saxtorfer Weg in

Eckernförde. Der Anhänger stand unter dem Dach eines freistehenden

Carports. Die freiwillige Feuerwehr Eckernförde konnte den Brand

schnell löschen, so dass am Carport kein großer Schaden entstanden

ist. Das in der Nähe befindliche Wohnhaus blieb unbeschädigt. Der

Schaden beträgt etwa 1000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache

dauern noch an.



Finja Böttke









