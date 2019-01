190110-6-pdnms Abschlussmeldung Wasbek

von shz.de

10. Januar 2019, 19:33 Uhr

Wasbek (ots) - Wasbek/Bei dem Brandort handelt es sich um eine

gewerblich genutzte Lagerhalle mit einem angrenzenden Wohnhaus. Das

Wohnhaus konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geschützt

werden, während die Lagerhalle bis zur Hälfte niederbrannte. In der

Lagerhalle wurde mindestens ein Kraftfahrzeug Raub der Flammen. Wie

bereits berichtet, explodierten mehrere Gasflaschen. Ein Teil der

Lagerhalle musste mit einem Bagger eingerissen werden. Die

Brandursache ist weiterhin unklar, deshalb wurde der Hallenkomplex

beschlagnahmt. Drei Personen wurden mit Rauchgasintoxikation in das

FEK eingeliefert. Eine Person konnte das Krankenhaus bereits wieder

verlassen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 150.000 Euro beziffert.



