190110-4-pdnms Brennender PKW

von shz.de

10. Januar 2019, 16:33 Uhr

Eckernförde (ots) - Eckernförde/Heute um 12.22 Uhr geriet ein PKW

auf der B 76, kurz hinter der Einmündung Noorstraße, in Höhe des

dortigen Sportplatzes in Brand. Dem 94-jährige Fahrzeugführer gelang

es, aus eigenen Kräften seinen brennenden PKW zu verlassen. Nach

bisherigem Stand der Ermittlungen war ein technischer Defekt die

Ursache für das Feuer an dem 3-er BMW, Baujahr 86. Während der

Löscharbeiten wurde der Verkehr über die Gegenfahrbahn geleitet. Der

Fahrer kam mit dem Schrecken davon.



