181206-1-pdnms Schüsse lösten Polizeieinsatz aus

06. Dezember 2018, 10:13 Uhr

Neumünster (ots) - Neumünster/Am Mittwoch um 13.21 Uhr meldete

eine Anruferin bei der Polizei, dass soeben mehrere Schüsse in der

Händelstraße gefallen seien. Die Zeugin habe daraufhin zwei männliche

Personen bemerkt, die sich aus diesem Bereich entfernten. Im Rahmen

der polizeilichen Fahndung waren mehrere Streifenwagen eingesetzt. Im

Zuge der Ermittlungen wurden in Tatortnähe Platzpatronenhülsen

gefunden. Den Einsatzkräften gelang es, zwei Personen, auf die die

Personenbeschreibungen passten, festzunehmen. Die beiden 17 und 15

Jahre alten Jugendlichen aus Neumünster gaben zu, mit der

Schreckschusswaffe hantiert zu haben. Zu ihren Motiven schwiegen die

beiden bislang. Die Waffe wurde sichergestellt und die beiden

erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Des

Weiteren müssen sich damit rechnen, dass sie für die Kosten, die

durch den Polizeieinsatz entstanden, aufkommen müssen. Im Anschluss

wurden die beiden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.



