181121-2- Frontalzusammenstoß auf der L 328

21. November 2018, 10:55 Uhr

L 328 / Jevenstedt / Brammer (ots) - 181121-2-pdnms

Frontalzusammenstoß auf der L 328



L 328 / Jevenstedt / Brammer / Am frühen Morgen des 21.11.2018,

gegen 06.54 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß auf der

Landesstraße 328 (L328) zwischen Jevenstedt und Brammer. Ein

54-jähriger Pkw-Fahrer fuhr auf der L 328, aus Richtung Neumünster

kommend, in Richtung Jevenstedt und geriet mit seinem Fahrzeug aus

bislang noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke in den

Gegenverkehr. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem Lkw. Ein

hinterherfahrender Pkw-Fahrer (31 Jahre alt) fuhr noch in die

verunfallten Fahrzeuge hinein. Er wurde leichtverletzt. Der

Lkw-Fahrer (52 Jahre alt) wurde verletzt ins

Friedrich-Ebert-Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwilligen

Feuerwehren Nortorf und Brammer brauchten etwa eine Stunde um den im

Fahrzeug eingeklemmten 54-jährgen aus dem Pkw zu befreien. Er wurde

lebensgefährlich verletzt mit dem Rettungswagen in die Uni Klinik

Kiel eingeliefert. Der bereits gelandete Rettungshubschrauber kam für

den Transport nicht zum Einsatz. Die L 328 musste für etwa drei

Stunden voll gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet werden.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein

Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein.



