181121-1- Falschfahrer verursacht Unfall

von shz.de

21. November 2018, 09:23 Uhr

A 7 / Neumünster (ots) - 181121-1-pdnms Falschfahrer verursacht

Unfall



A 7 / Neumünster / Am Abend des 20.11.2018, gegen 19.04 Uhr

kam es auf der A 7, kurz hinter der Anschlussstelle (AS) Neumünster

Süd zu einem schweren Verkehrsunfall durch einen Falschfahrer. Ein

65-jähriger Pkw-Fahrer war nach derzeitigem Ermittlungsstand

vermutlich an der AS NMS Mitte entgegen der Fahrtrichtung auf die A 7

aufgefahren. Kurz hinter der AS NMS Süd kam es zum

Frontalzusammenstoß mit dem Pkw einer 34-jährigen Frau, die mit ihrem

Pkw ordnungsgemäß in Richtung Norden unterwegs war. Die Frau wurde

schwer verletzt in die Uni-Klinik Kiel eingeliefert (Lebensgefahr

konnte nicht ausgeschlossen werden). Der Verursacher erlitt leichte

Verletzungen musste aber auch im Krankenhaus behandelt werden. Beide

Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt

werden. Es dürfte eine Gesamtschaden von ungefähr 25.000 Euro

entstanden sein. Während der Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten

musste die A7 für insgesamt 4 Stunden gesperrt werden. Auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme

hinzugezogen. Weshalb der 65-jährige in entgegengesetzter der

Richtung auf die Autobahn auffuhr konnte bislang nicht geklärte

werden. Da eine Beeinflussung durch eingenommene Medikamente nicht

ausgeschlossen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



Rainer Wetzel









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell